Астрономическое лето-2026: стало известно, когда Москва встретит самый длинный день в году

Первый календарный день астрономического лета в России выпадает на 21 июня 2026 года — и он станет самым продолжительным в уходящем году. В столице интервал между восходом и заходом Солнца превысит 17 с половиной часов. Точные параметры сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

По информации издания, астрономическая весна в Северном полушарии наступила 20 марта — в пятницу, когда отмечался день весеннего равноденствия. В этот момент светлое и темное время суток сравнялись по продолжительности на всей Земле. С тех пор день на территории России начал неуклонно увеличиваться. В Москве уже к 1 апреля его длительность достигнет 13 часов 8 минут.

«В день летнего солнцестояния в Северном полушарии Земли наблюдаются самый длинный световой день и самая короткая ночь. Солнце в этот день восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень», — сообщили ТАСС в планетарии.

По данным издания, смена сезонов произойдет 21 июня, в день летнего солнцестояния, когда астрономическое лето официально сменит весну.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман пояснила корреспонденту ТАСС, что именно на эту дату придется пик годовой продолжительности светового дня. Для широты Москвы этот показатель составит 17 часов 33 минуты 34 секунды.

