Весна наступает: высота снежного покрова в Москве стремительно идет на убыль — данные метеостанций

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с таянием снега в Московском регионе. По его словам, процессы снеготаяния идут активно, и высота покрова постепенно приближается к весенним значениям.

«В столичном регионе продолжаются процессы снеготаяния», — написал специалист.

По данным эксперта, на метеостанции ВДНХ снежный покров за сутки уменьшился на 1 см и составил 23 см. Это на 6 см ниже климатической нормы для этого времени. В разных районах столицы показатели варьируются: в Тушино и на территории МГУ — 21 см, на Балчуге — 24 см. В Новой Москве снега немного больше — 28 см.

В Подмосковье самые высокие сугробы сохраняются на юге, отметил специалист. В Коломне высота покрова достигла 37 см, что на 2 см меньше, чем днем ранее. А вот на севере региона снег почти сошел. На метеостанции Подмосковная зафиксировано всего 9 см (минус 1 см за сутки), а в Клину — 6 см (минус 4 см за сутки). Это первые однозначные показатели в весеннем сезоне.

В ближайшие дни, по прогнозам эксперта, снег продолжит таять. Ежедневная убыль ожидается на уровне 1–3 см.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде на 21 марта в Московском регионе.