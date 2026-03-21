Атака БПЛА на Москву продолжается: Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА — специалисты прибыли на место падения обломков
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале МАХ проинформировал, что в субботу, 21 марта, в сторону столицы направлялся еще один БПЛА.
По информации Собянина, беспилотник противника был уничтожен силами ПВО Минобороны. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб, чтобы оценить возможный ущерб и при необходимости зафиксировать повреждения. Пост был опубликован в 10:25.
По данным мэра столицы, в пятницу, 20 марта, силами ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА, которые направлялись на Москву. В ночь на 21 марта противник продолжил попытки атаковать столицу. Сергей Собянин информировал в мессенджерах о ситуации в городе.
Россиянам рекомендовано выполнять советы от официальных ведомств, которые они получают в момент беспилотной атаки регионов. Важно уйти от окон, при возможности спуститься в укрытие, в домах не пользоваться лифтами. При обнаружении обломков вражеского объекта — сообщить сотрудникам экстренных служб и не предпринимать никаких самостоятельных действий.
Ранее сообщалось, что в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы БПЛА атаковали 27-этажный дом: горела крыша, поврежден фасад.