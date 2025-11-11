Атака БПЛА в Оренбуржье: стало известно о пострадавшем жителе

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях атаки БПЛА на регион: ранен один житель, сообщил 56orb.ru.

По информации издания, по всей территории региона объявили опасность атаки БПЛА. В целях безопасности в Орске ввели план «Ковер». Губернатор Солнцев сообщил об отмене ранее принятых мер.

По данным главы региона, противник при помощи БПЛА намеревался нарушить работу промышленного предприятия. В результате вражеских действий пострадал один человек. Жителю оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время его состояние медиками оценивается как стабильное.

Евгений Солнцев в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой не снимать на видео и фото последствия атак ПВО. Кадры работы не должны попадать в Сеть из-за мер безопасности. Противник также заинтересован в получении информации о перемещении БПЛА и последствий их атак. Граждан призвали к бдительности.

«Не идите на поводу у преступников», — написал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Ранее сообщалось, что системы ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над девятью регионами России.