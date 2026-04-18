Ученый предупредил о последствиях падения крупного астероида

Столкновение Земли с крупным астероидом может привести к глобальной катастрофе и резкому изменению климата. По оценкам ученых, последствия будут сопоставимы с эффектом «ядерной зимы».

Как сообщил РИА Новости сотрудник Институт прикладной астрономии РАН Николай Железнов, падение астероида диаметром от 1,5 километра приведет к масштабным последствиям для всей планеты.

По его словам, при таком столкновении в атмосферу будет выброшено огромное количество пыли, пепла и сернистых соединений. Эти вещества могут надолго закрыть солнечный свет, что вызовет резкое похолодание и приведет к эффекту, аналогичному «ядерной зиме», которая может длиться несколько лет.

Подобные изменения климата способны уничтожить большую часть живых организмов на Земле и серьезно нарушить экосистемы.

Эксперт отметил, что в Солнечной системе известно около 880 крупных астероидов диаметром более одного километра, способных вызвать глобальные последствия. При этом большинство таких объектов уже обнаружены и находятся под наблюдением.

Более мелкие астероиды — от 100 метров — также представляют опасность, но их воздействие ограничивается локальными разрушениями, такими как образование кратеров и повреждения на отдельных территориях. Таких объектов выявлено уже свыше 11 тысяч.

По словам ученого, пополнение числа околоземных астероидов происходит за счет миграции из главного пояса, однако крупные тела таким образом попадают к Земле крайне редко.

