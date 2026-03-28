Атака БПЛА ВСУ на регионы России 28 марта 2026: последние новости, сколько дронов сбили

В ночь на 28 марта над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 155 БПЛА. В одном из регионов погиб ребенок, который находился в частном секторе. Его родители находятся в тяжелом состоянии.

Что известно к этому часу:

Кто находился в зоне риска

В Минобороны России проинформировали, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в воздушном пространстве Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым, а также Московского региона.

Губернаторы и мэры городов информировали об актуальной обстановке в мессенджерах. Мэр Москвы Сергей Собянин в два часа ночи сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Всего было устранено два вражеских объекта.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Трагические последствия атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на платформе МAX сообщил, что в регионе при атаке дронов погиб ребенок. Он находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Родители мальчика доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Соседний дом также пострадал. Его жительница получила ранения.

«Им (пострадавшим. — Прим. ред.) оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», — написал губернатор Ярославской области.

Ограничения в работе аэропортов

Пресс-служба Росавиации в официальном телеграм-канале опубликовала данные о введенных ограничениях в работе авиаперевозок в связи с обеспечением мер безопасности для гражданского населения в период беспилотной опасности. По состоянию на утро 28 марта ограничения отменены в аэропорту Уфы, Орска, Оренбурга, Калининграда, Самары, Санкт-Петербурга, Пскова, Пензы, Калуги, Волгограда.

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении Росавиации.

Как действовать при обнаружении беспилотника — советы МЧС

При появлении в воздухе или на земле беспилотного летательного аппарата первым делом необходимо незамедлительно уведомить экстренные службы по номеру 112. Важно: вблизи от объекта запрещено пользоваться мобильной связью.

Разговаривая с диспетчером, следует максимально точно и подробно описать, где и когда был замечен дрон. Если беспилотников несколько, стоит сообщить их количество и характер движения — летят они единой группой или порознь.

После вызова спасателей нужно оставаться на месте до прибытия сотрудников полиции и передать им всю доступную информацию. Если удалось сфотографировать или снять аппарат на видео, эти материалы также следует предоставить правоохранителям. Категорически запрещается публиковать такие фото и видео в соцсетях или других открытых интернет-ресурсах — это может позволить противнику скорректировать свои действия и нанести повторный удар.

«Не стойте в прямой видимости БПЛА. Найдите укрытие или отойдите в сторону. Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон. Запрещается использовать какие-либо подручные предметы (камни, палки и т.п.) или иные средства поражения для попыток сбить дрон. Это может быть опасно и повлечь за собой юридическую ответственность», — предупредили в МЧС.

Ранее сообщалось, что над Харьковом сбили беспилотник, который выпустил парашют при падении.