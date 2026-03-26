Над Харьковом сбили беспилотник, который выпустил парашют при падении

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил интернет-портал «Военное обозрение». Казалось бы, в нынешних обстоятельствах эта ситуация не является чем-то необычным, однако харьковчане оказались в шоке: при падении дрон выпустил парашют и начал плавно снижаться на землю.

Некоторые очевидцы ошибочно предположили, что из беспилотника выпрыгнул пилот. Более разумные наблюдатели отметили, что это штатная особенность некоторых моделей российских разведывательных БПЛА — приземляться с помощью парашюта.

По данным источников, сбитый дрон вел разведку над городом, выявляя цели и позиции реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как отмечает источник, это первый случай с начала специальной военной операции (СВО), когда сбитый российский беспилотник зафиксировал систему парашютного приземления. Эксперты предполагают, что в аппарате также могло быть заложено устройство самоликвидации, которое не сработало по каким-либо причинам.

