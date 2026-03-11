Атака на Губаху: губернатор Махонин подтвердил удар БПЛА по промышленному предприятию

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал в своем телеграм-канале, что БПЛА противника атаковали одно из промышленных предприятий Губахи, сообщил properm.ru.

Губернатор сообщил, что атака была совершена в среду, 11 марта. На место происшествия оперативно прибыли представители оперативных служб. В настоящее время безопасности местных жителей ничего не угрожает. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.

«Пострадавших нет», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным издания, об опасности атаки БПЛА в Прикамье ранее предупреждалось 4 марта. В среду, 11 марта, население также получило уведомление о необходимости быть бдительными и соблюдать все рекомендованные меры безопасности. В Минтербезопасности предупредили, что все службы были переведены в усиленный режим работы. В аэропорту Большое Савино некоторые рейсы были задержаны.

В телеграм-канале Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 БПЛА.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи попросил не отправлять детей в школы и детсады из-за БПЛА 11 марта.