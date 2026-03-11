Мэр Сочи попросил не отправлять детей в школы и детсады из-за БПЛА

Утром 11 марта мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям курорта с важным заявлением, передает «РГ». Из-за сохраняющейся угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) градоначальник попросил родителей не отправлять детей в школы и детские сады. Просьба также касается студентов вузов и колледжей.

В учебных учреждениях оборудованы безопасные места, где можно укрыться в случае опасности, однако власти рекомендуют по возможности оставаться дома до полной отмены сигнала угрозы.

На территории Сочи продолжают работу средства противовоздушной обороны (ПВО). Ночью в городе были слышны звуки работы систем. На данный момент ситуация находится под контролем экстренных служб.

В связи с налетом беспилотников аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Росавиация ввела эти меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров просят следить за информацией о задержках и переносах рейсов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над пятью регионами России сбили более 30 украинских дронов.