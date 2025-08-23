Может ли месяц обучения принести 3 млн руб. и востребованную профессию? Новые возможности Подмосковья

Согласно данным издания, при подписании контракта каждому участнику гарантируется разовое финансовое вознаграждение в объеме 3 млн руб. Программа обучения разработана на ускоренный период — всего один месяц, в течение которого можно овладеть одной из самых перспективных военных специальностей современности.

Помимо существенной материальной поддержки, условия программы включают присвоение официального воинского статуса. После успешного завершения курса выпускник получает право применять полученные навыки для выполнения реальных боевых задач.

Особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий. Им предоставляется расширенный пакет льгот, включающий: возмещение половины затрат на жилищно-коммунальные услуги (включая взносы на капремонт и содержание общедомового имущества); снижение налоговой базы при расчете земельного налога; освобождение от налога на имущество физических лиц; освобождение от транспортного налога на автомобили мощностью до 200 л.с.

«Кроме того, ветераны могут бесплатно пользоваться городским транспортом в Московской области, получать бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов или компенсацию их стоимости, а также иметь право на внеочередное медицинское обслуживание», — сообщил REGIONS.

Для оформления указанных мер поддержки необходимо обратиться в территориальные отделы соцзащиты или воспользоваться цифровым порталом Госуслуг, что значительно упрощает процедуру получения льгот.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС.