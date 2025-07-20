Атака на РФ продолжается: над территорией Московского региона уничтожены семь БПЛА

В воскресенье, 20 июля, ВСУ пытались атаковать регионы РФ при помощи БПЛА. В частности, средствами ПВО уничтожены 34 дронов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В ведомстве проинформировали, что попытки атак противник осуществлял в период с 8:10 до 12:00. ВСУ выбрали для атак беспилотники самолетного типа. Над территорией Московского региона устранили семь БПЛА. Установлено, что пять дронов направлялись в сторону Москвы.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты также устранили над Калужской (16 БПЛА), Курской (шесть БПЛА), Белгородской (два БПЛА), Тульской (один БПЛА) и Орловской (один БПЛА) областями.

«1 БПЛА (устранен. — Прим. ред.) – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении ведомства.

После работы ПВО региональные представители экстренных служб приезжают на место падения обломков вражеских объектов. В их задачу входит контроль ситуации с целью оказания помощи местному населению. Если нарушения зафиксированы, россиянам выплачивают компенсацию или оказывают помощь другого характера.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО в ночь на 20 июля уничтожены 93 БПЛА противника.