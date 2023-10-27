Атака украинского дрона не нанесла ущерб Курской АЭС

Курская АЭС работает в прежнем режиме. Атака дронов ВСУ не нанесла ущерб станции, сообщает агентство «РИА Новости».

БПЛА самолетного типа совершил попытку атаки объектов РФ вечером 26 октября. Силы российского ПВО смогли вовремя отразить нападение. БПЛА был сбит над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов, где расположена атомная электростанция.

В пресс-службе Курской АЭС сообщили, что предприятие работает в штатном порядке. Падение обломков беспилотного летательного аппарата не нарушило объекты атомной станции.

Вечером 26 октября ВСУ предприняли уже вторую за сутки попытку атаковать Курскую область. ПВО РФ смогли вычислить объект и нанести по нему удар. Сообщалось, что наземные объекты повреждены не были.

Некоторые эксперты уверены, что Украина атакует объекты РФ, руководствуясь не столько военной стратегией, сколько стараясь вызвать панические настроения у людей. Таким способом Киев показывает Западу, что может успешно наносить удары по территории РФ, а значит, выделенные средства партнерами помогают изменить ход СВО.