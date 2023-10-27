Минобороны: Киев предпринял вторую за вечер попытку атаковать Курскую область ударным дроном

Над Курской областью российскими боевыми расчетами ПВО перехвачен еще один беспилотник, запущенный с территории соседней Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что у города Курчатов в Курской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

«Двадцать шестого октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», - заявили в Минобороны.

Как и в первый раз за день, ликвидация украинского дрона российской ПВО прошла без происшествий на земле.