Атаки БПЛА на Нижегородскую область: итоги августа

По информации издания, первая атака БПЛА на регион состоялась 3 августа. Тогда удалось избежать жертв. В ночь на 11 августа ВСУ снова предприняли попытку нанести урон Нижегородской области. Дроны противника атаковали промзону Арзамаса: одного пострадавшего госпитализировали, двое человек погибли. В округе пострадали некоторые жилые застройки.

По данным издания, наиболее масштабная атака была зафиксирована 17 августа. Противник запустил 14 БПЛА. О погибших и раненых не сообщалось. Еще одна атака произошла в ночь на 26 августа. Жители региона не пострадали.

NewsNN подвел итог месяца, проанализировав данные Минобороны РФ. Каждый раз на место атак прибывали представители экстренных служб, задача которых — зафиксировать поражения и оказать помощь пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО ликвидировали полсотни украинских БПЛА над территорией России.