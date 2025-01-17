Atas.Info назвал самую масштабную коммунальную аварию в Новосибирске за 2024 год

Самой масштабной коммунальной аварией в Новосибирске за 2024 год редакция Atas.Info назвала прорыв теплотрассы, в результате которого без отопления остались сотни домов, сообщил atas.info.

Издание отметило, что получало информацию от очевидцев сразу после происшествия. Люди рассказывали, что огромный фонтан кипятка бил ключом, улицы залило водой. Горожане не могли передвигаться по улицам. Прибывшие на место энергетики из подручных средств строили мосты. Им оказывали помощь неравнодушные жители. Ситуацию усугублял густой пар, который снизил видимость. Движение транспорта было ограничено.

Издание напомнило, что для устранения проблемы были приглашены специалисты из соседних населенных пунктов. Из-за масштабности прорыва местные энергетики не могли справиться с аварией. По данным Atas.Info, Центральный районный суд до сих пор рассматривает коллективный иск пострадавших жителей. Горожане требуют выплаты в размере 10 тыс. руб. Прорыв произошел в январе 2024 года. Юристы сообщали изданию, что были все основания присвоить коллапсу режим ЧС регионального уровня.

«Начало отопительного сезона 2024/25 было ознаменовано целым рядом новых коммунальных аварий. А город впервые в истории не получил паспорта готовности к зиме и в холода вошел с сотнями разрытых траншей, на дне которых парили трубопроводы», — сообщил atas.info.

Ранее сообщалось, что жительница Казани пожаловалась на прорыв канализации.