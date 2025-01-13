«Все грязное, воняет»: жительница Казани пожаловалась на прорыв канализации

Женщина считает, что на улице Челюскина прорвало канализацию. Поток начал стекать на другую улицу. По данным издания, в городе начал таить снег. Канализационный поток объединился с растаявшим снегом. Читательница предоставила редакции фото.

«Все грязное, воняет», — добавила Марина.

Издание напомнило, что в период новогодних выходных прорыв канализации произошел в здании Комитета защиты прав инвалидов Татарстана. Первый заместитель председателя Комитета Руслан Идиятов рассказал, что в здании проводят тематические мастер-классы и встречи с инклюзивными людьми. Кроме того, в помещениях могут проживать те, кто по разным причинам остался без дома.

«Все фекалии со всего дома стекли к нам в помещение. Мы только осенью сделали ремонт на 600 тысяч, а нас опять затопило, все разбухло», — рассказал собеседник Inkazan.

Судя по фото, предоставленным редакции, фекалии разлились по всему этажу. На протяжении года в здании прорывало канализационную трубу пять раз. По словам собеседника, в доме также функционирует столярная мастерская инвалида. Из-за прорывов мужчина не может работать, что негативно отражается на его финансовом состоянии.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока сняли на видео ярко-зеленый ручей, ведущий к автодороге.