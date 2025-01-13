«Все грязное, воняет»: жительница Казани пожаловалась на прорыв канализации
Inkazan: в Казани из-за прорыва канализации фекалии перемешались со снегом
Фото: [Медиасток.рф]
Читательница Марина рассказала, что по дорогам Авиастроительного района разлилась канализация, сообщил inkazan.ru.
Женщина считает, что на улице Челюскина прорвало канализацию. Поток начал стекать на другую улицу. По данным издания, в городе начал таить снег. Канализационный поток объединился с растаявшим снегом. Читательница предоставила редакции фото.
«Все грязное, воняет», — добавила Марина.
Издание напомнило, что в период новогодних выходных прорыв канализации произошел в здании Комитета защиты прав инвалидов Татарстана. Первый заместитель председателя Комитета Руслан Идиятов рассказал, что в здании проводят тематические мастер-классы и встречи с инклюзивными людьми. Кроме того, в помещениях могут проживать те, кто по разным причинам остался без дома.
«Все фекалии со всего дома стекли к нам в помещение. Мы только осенью сделали ремонт на 600 тысяч, а нас опять затопило, все разбухло», — рассказал собеседник Inkazan.
Судя по фото, предоставленным редакции, фекалии разлились по всему этажу. На протяжении года в здании прорывало канализационную трубу пять раз. По словам собеседника, в доме также функционирует столярная мастерская инвалида. Из-за прорывов мужчина не может работать, что негативно отражается на его финансовом состоянии.
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