Атлантика снова в деле: новый циклон принесет снег в Московский регион уже на следующей неделе
REGIONS: синоптик Позднякова предупредила о мартовских снегопадах в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Март в столичном регионе обещает быть снежным: зима не спешит сдавать позиции. Как рассказала REGIONS ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, количество осадков в первом весеннем месяце превысит климатическую норму, и значительная их часть выпадет в виде снега.
Нынешний мощный снегопад, по словам синоптика, начнет ослабевать к субботе, 21 февраля. Днем осадки станут локальными, а в ночные часы влияние циклона еще будет ощущаться — местами возможен сильный снег.
Однако передышка окажется недолгой, считает эксперт. Уже во вторник, 24 февраля, к Подмосковью подойдет атлантический циклон из Псковской области, который принесет новую порцию снега, хотя и менее интенсивную, чем текущая.
«Модели дают общее количество осадков и показывают положительную аномалию — осадков в марте будет больше нормы», — уточнила Позднякова.
Позднякова подчеркивает: несмотря на приближение календарной весны, зимний характер погоды может затянуться еще на несколько недель. Расслабляться рано — снегопады в марте вполне вероятны.
«Уж почти мы зиму пережили. Осталось пережить хотя бы половину марта, который у нас еще зимний период, а там весна придет — можно не сомневаться. Другое дело, когда она придет — в середине марта или в конце», — резюмировала она.
Ранее сообщалось, что уборка снега в Московском регионе после снегопада ведется круглосуточно.