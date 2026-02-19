Атлантика снова в деле: новый циклон принесет снег в Московский регион уже на следующей неделе

Март в столичном регионе обещает быть снежным: зима не спешит сдавать позиции. Как рассказала REGIONS ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, количество осадков в первом весеннем месяце превысит климатическую норму, и значительная их часть выпадет в виде снега.

Нынешний мощный снегопад, по словам синоптика, начнет ослабевать к субботе, 21 февраля. Днем осадки станут локальными, а в ночные часы влияние циклона еще будет ощущаться — местами возможен сильный снег.

Однако передышка окажется недолгой, считает эксперт. Уже во вторник, 24 февраля, к Подмосковью подойдет атлантический циклон из Псковской области, который принесет новую порцию снега, хотя и менее интенсивную, чем текущая.

«Модели дают общее количество осадков и показывают положительную аномалию — осадков в марте будет больше нормы», — уточнила Позднякова.

Позднякова подчеркивает: несмотря на приближение календарной весны, зимний характер погоды может затянуться еще на несколько недель. Расслабляться рано — снегопады в марте вполне вероятны.

«Уж почти мы зиму пережили. Осталось пережить хотя бы половину марта, который у нас еще зимний период, а там весна придет — можно не сомневаться. Другое дело, когда она придет — в середине марта или в конце», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что уборка снега в Московском регионе после снегопада ведется круглосуточно.