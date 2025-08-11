«Август — это не конец дачного сезона»: названы культуры, которые стоит посадить уже сейчас

В августе на участке можно посадить культуры, которые дадут урожай, как через пару недель, так и весной. Последний месяц лета — также идеальное время для подготовки к следующему сезону. Об этом рассказала директор по управлению категориями направления «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова, сообщил newsnn.ru.

Наталия Крюкова рекомендует в первой половине августа сажать культуры с коротким сроком созревания: рукколу, кресс-салат, редис, шпинат, салат, укроп. Эксперт отметила, что при регулярном поливе и защите растений от солнечных лучей собственник огорода уже через три-четыре недели получит урожай свежей зелени.

По словам эксперта, в первой половине августа стоит также сеять щавель и петрушку, посадить лук-севок и озимый чеснок. Рассчитывать на урожай осенью не стоит. Растения должны хорошо укорениться до ранней весны.

Эксперт Крюкова отметила, что август — это время, когда можно подготавливать участок для будущего сезона. В этот период рекомендовано рассаживать многолетние растения, высаживать землянику из «розеток». До начала холодов растения успеют укорениться, что важно для богатого урожая.

«Таким образом, август — это не конец дачного сезона, а его логичное продолжение и задел на будущее», — подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что на огородах Москве и Московской области активизировались опасные испанские слизни.