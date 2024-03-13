Авиаэксперт Гусаров выступил в защиту динамического ценообразования

Поводом для рассуждений относительно ценообразования стало решение ФАС о возбуждении дела в отношении авиакомпании S7, которая в рамках одного тарифа предлагает авиабилеты по разной стоимости. Эксперт Роман Гусаров рассказал, что подобный метод формирования цен называют динамичным. Многие мировые компании придерживаются его. Запрещать использовать динамическое ценообразование отечественным авиакомпаниям нерационально.

«Никто не спрашивает с авиакомпаний, когда они продают ниже себестоимости. А они продают, например, в зимний период, когда спрос низкий и нужно хоть как-то стимулировать пассажиров, чтобы не летать пустыми. Летом же авиакомпании поднимают цены, чтобы компенсировать зимние издержки. Авиакомпании не могут по-другому», – объяснил в беседе с «Абзацем» независимый авиаэксперт Роман Гусаров.

Инициатива ФАС приведет к тому, что современные компании превратятся в «Аэрофлот» советского периода. Тогда государство устанавливало цены. Пассажиров они устраивали. Только авиакомпания работала в убыток себе.

«Если мы находимся на рынке, то должно быть рыночное ценообразование в зависимости от спроса и предложения», – уверен эксперт.

Эксперт уверен, что решение ФАС приведет к убыткам многих компаний, если подобная практика будет применяться в дальнейшем для всех участников рынка.

Ранее мы сообщали, что Украина получит обещанные истребители F-16 уже весной нынешнего года, но не в количестве 45 единиц, как было анонсировано ранее партнерами Киева.