Авиашоу и выступление группы «Корни»: в Кузбассе масштабно отпраздновали День шахтера

По информации издания, праздничное торжество началось с награждения горняков. В мероприятии приняли участие 120 ветеранов угольной отрасли, которых благодарили за тяжелый труд представители местной власти. После официальной части начались праздничные гуляния. На Московской площади функционировали театральная точка, семейные игровые комнаты, кинопавильон, развлекательные и спортивные зоны.

По данным издания, на территории праздничной локации было открыто много кафе, чтобы гости могли вкусно перекусить. Главным событием стало приготовление сибирского кулеша. Одним из самых зрелищных стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В небе четыре истребителя показывали мастер-класс. Горожане с восхищением наблюдали за шоу.

По информации издания, выступление группы «Корни» вызвало у многих гостей ностальгические воспоминания. Композиции были особенно популярны в школьные годы некоторых жителей региона. В завершении мероприятия прогремел праздничный салют.

«Для них (жителей Кузбаса. — Прим. ред.) исполнили песни "Я теряю корни", "Плакала береза", "Ты узнаешь ее", "Не может быть" и ряд знаменитых треков группы», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что в Химках отпраздновали 85-летие легендарной песни «Смуглянка».