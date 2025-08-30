В Химках отпраздновали 85-летие легендарной песни «Смуглянка»

Во Дворце культуры (ДК) микрорайона Фирсановка в подмосковных Химках состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня создания легендарной песни «Смуглянка». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жителей города организовали творческую встречу с шоу-группой, которая исполнила знаменитую композицию и подробно рассказала об истории ее создания.

Песня была написана в 1940 году поэтом Яковом Шведовым и композитором Анатолием Новиковым. Особую популярность и народную любовь произведение приобрело в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), став одним из неформальных символов того героического времени.

Для юных участников праздника провели специальный художественный мастер-класс, где дети могли отразить свои впечатления от музыки.

В мероприятии приняла активное участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она подчеркнула исключительную важность сохранения культурных традиций и исторической памяти для укрепления связи между разными поколениями.

«Важно сохранять связь поколений через культуру. Такие встречи помогают почувствовать ценность наших традиций для современного общества», – сказала она.

Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на объединение жителей разных возрастов через общее культурное наследие и укрепление духовных ценностей.

Ранее сообщалось, что жители Химок приняли участие в создании музея периода ВОВ и современности.