Авито Работа: москвичи готовы ежемесячно отдавать за ипотеку 64 134 рубля

Данные опроса от «Авито Работа» позволяют установить, какая сумма за оплату ипотеки считается приемлемой для жителей разных городов России. Больше всех готовы платить москвичи, сообщает ridus.ru .

Согласно данным опроса, для среднестатистического жителя столицы приемлемой считается сумма ежемесячного платежа за ипотеку в размере 64 134 рубля. Остальные позиции рейтинга расположились следующим образом:

петербуржцы — 50 710 рублей;

красноярцы — 48 962 рубля;

ростовчане — 47 473 рубля.

Аналитики также проанализировали, представители каких профессий могу платить за ипотеку больше других специалистов. Лидируют в данном рейтинге работники автомобильного бизнеса. Они утверждают, что могут ежемесячно отдавать 78 633 рубля, при этом не отказывая себе в привычных вещах. Немного меньшую сумму (в среднем 75 360 рублей) готовы платить представители маркетинга, рекламы и PR. Уровень их жизни также принципиально не изменится.

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