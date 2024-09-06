«Авито Работа»: на 249% вырос спрос на специалистов со знанием японского языка

Согласно исследованиям «Авито Работа», летом 2024 года спрос на специалистов со знанием японского языка вырос на 249% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе сервиса «Ридусу».

Таким образом, спрос на специалистов в России вырос в 3,5 раза. Преимущественно работодатели предлагают россиянам работу за границей. Особенно востребованы специалисты из строительной и туристической отрасли, сферы развлечений, автомобильного бизнеса. Также россиянам предлагают переводить и писать тексты, записывать видео на японском.

Спрос на работников со знанием китайского также высокий. За год он увеличился вдвое. Востребованы менеджеры по продажам, преподаватели, репетиторы, представители индустрии туризма и гостеприимства.

Знания английского также пригодятся соискателям работы. Спрос увеличился на 29%. Лидируют вакансии преподавателей. Кроме того, требуются SMM-менеджеры, работники магазинов, отелей и ресторанов и сотрудники колл-центров.

Спрос на знания немецкого языка вырос на 16%. В первую очередь требуются переводчики, преподаватели и няни. Сотрудникам сферы строительства и промышленности предлагают выезд за территорию РФ.

Ранее сообщалось, что 49% работающих россиян готовы сменить профессию.