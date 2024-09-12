«Авито Работа»: специалистам редких профессий платят не более 70 тыс. руб.

В «Авито Работа» назвали редкие востребованные профессии и указали размер их ежемесячной заработной платы, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперты сервиса «Авито Работа» отнесли к редким профессиям следующие: макетчик-моделист, анимотимер, кузнец художественной ковки, ИИ-дизайнер и художник сценических костюмов.

Опыта работы от макетчик-моделиста работодатели не ждут. Главное требование — развитые творческие способности. Для проектирования макетов необходимо владеть знанием программ АutоСAD, 3DS МAX и СоrеlDRАW. Преимущество у тех специалистов, кто получил строительное, архитектурное, художественное или дизайнерское образование. Размер ежемесячной заработной платы — 70 тыс. руб.

Анимотимеру готовы платить 40 тыс. руб. В обязанности специалиста входит развлечение гостей. Обычно это человек, который встречает людей на мероприятии. Образование, как и опыт работы, не требуется.

Кузнец художественной ковки изготавливает кованые детали и собирает их в модель по индивидуальным заказам. Размер зарплаты — от 65 тыс. руб. в месяц. Деньги выплачивают каждую неделю. Требуемый опыт работы составляет не менее одного года.

ИИ-дизайнер может рассчитывать на ежемесячный доход от 50 тыс. руб. В обязанности специалиста входит создание контента при помощи искусственного интеллекта. Требуются знания языков программирования.

Художник сценических костюмов сначала создает эскизы костюмов на планшете, затем переносит их на лекало, а потом рисует. График работы стандартный. Зарплата — от 65 тыс. руб.

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