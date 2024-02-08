Авито: россиянам не хватает одного источника дохода

Сервис «Авито Работа» провел опрос среди жителей Ростова-на-Дону с целью выяснить, хватает ли им заработной платы для покрытия основных потребностей. Выяснилось, что ростовчане стараются найти дополнительную работу, сообщает rostovgazeta.ru .

Так, 41% опрошенных отметили, что деньги от второй работы составляют от 10 до 30 процентов их месячного бюджета. 16% опрошенных уверены, что вторая заработная плата — это половина их бюджета. 22% респондентов сообщили, что полученные от дополнительной работы деньги составляют от 30 до 50 процентов общего бюджета за месяц.

55% ростовчан были вынуждены искать подработку. Люди выбирают обычно такие сферы: торговлю, IT и телекоммуникации, креативные индустрии, выполняют опции обслуживающего персонала.

Некоторые жители Ростова ищут подработку не потому, что им не хватает средств для обеспечения бытовых потребностей. Так, 27% респондентов хотят подстраховаться на случай форс-мажорной ситуации, а 21% опрошенных не могут совершить крупную покупку, имея только один источник дохода.

«Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%)», — отмечают аналитики.

Ранее аналитики «Авито Работа» перечислили подходящие вакансии для пенсионеров: можно найти высокооплачиваемую работу, как имея профильное образование, так и не имея его. Соискатель вправе выбирать удобный график.