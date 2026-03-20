«АВТ-спорт» сменил формат: здание на промплощадке сдают под стройматериалы или выставочный центр

На сайте объявлений появилось предложение о сдачи в аренду здания, в котором функционировала точка сети «АВТ-спорт», сообщил properm.ru. Корреспондент издания связался с автором, чтобы узнать о работе магазина известной пермской сети спортивных товаров.

Автор объявления рассказал, что в настоящее время магазин продолжает продавать спортивные товары, но в другом формате. Покупатели могут выбрать товар в режиме онлайн и воспользоваться услугой доставки. Здание, в котором он функционировал, расположено на промплощадке. В число преимуществ вошел тот факт, что выезд открыт на более оживленную улицу. Вблизи расположена парковка.

По информации издания, в объявлении указана площадь торгового зала — 185 кв. м. Здание оснащено центральными коммуникациями. По мнению автора объявления, помещения находятся в хорошем состоянии. Ранее в здании проводили ремонтные работы. Стоимость аренды одного кв. м составляет 950 руб. в месяц.

Автор предполагает, что помещение подойдет для открытия магазина строительных материалов или выставочного центра техники. Он также поделился и другими предположениями.

«Отлично подойдет под магазин спецодежды, склад-магазин с выдачей товара, сервисный центр», — написал автор сообщения.

Ранее консультант Доманская рассказал, что отсутствие подарков говорит о скором крахе компании.