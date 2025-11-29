Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП: съехал в кювет и опрокинулся

Автобус с детской футбольной командой в возрасте от 10 до 14 лет во время следования из Магнитогорска в Челябинск попал в ДТП. Ребята направлялись на соревнования. В телеграм-канале регионального СК сообщили о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве отметили, что об инциденте стало известно из социальных сетей. В субботу, 29 ноября, на 181-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» автобус с несовершеннолетними спортсменами съехал в кювет и опрокинулся. Согласно предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, водитель не справился с управлением по причине гололеда.

«В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что поводом для возбуждения уголовного дела стало оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию. Эксперты проведут исследования, чтобы установить исправность транспортного средства. Назначены различные экспертизы. В рамках расследования уголовного дела правоохранители дадут оценку действиям подрядной организации, которая несет ответственность за содержание участка трассы.

Ранее сообщалось, что трассу из Москвы в Петербург перекрыли из-за ДТП с автобусом и фурами.