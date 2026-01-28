Без тормозов: в каком состоянии на маршруты выходят автобусы

В Кемерове в ходе внеплановой проверки, инициированной ГИБДД, было выявлено движение по маршрутам общественного транспорта с серьезными техническими неисправностями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на портал ведомства.

По информации отдела БДД ГАИ Кузбасса, в ходе проверки обнаружены критические нарушения, представляющие прямую угрозу безопасности пассажиров. В общей сложности зафиксировано пять грубых несоответствий требованиям, среди которых — эксплуатация автобусов с дефектами тормозной системы и рулевого управления.

По данным ведомства, три таких транспортных средства были немедленно задержаны с помещением на специализированную стоянку. В отношении их водителей и ответственных лиц компании-перевозчика возбуждены административные производства.

На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, как с территории автовокзала эвакуатором принудительно изымается автобус. Несмотря на изъятие техники, расписание движения по данному направлению пересматриваться не стало.

