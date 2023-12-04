Автоэксперт Кадаков: Рост продаж новых автомобилей в России зафиксируют в январе

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение, что рост продаж новых автомобилей в России по данным отчетов начнется в январе, а закончится в ноябре. Однако, рассчитывать на показатели 2021 года даже не стоит, сообщает RT .

Рост будет связан с тем, что некоторое время 2022 года россияне перестали приобретать новые авто. Данные продаж нынешнего года будут соотнесены итогам прошлого. За счет этого нынешний год будет более успешным.

В 2021 году был зафиксирован рекордный рост продаж новых автомобилей. Тогда продали более 1,7 миллиона различных моделей. В нынешнем году прийти к подобным показателям не получится.

«Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, но мы поймем, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей», — рассказал RT эксперт Кадаков.

Примечательно, что 49,5% проданных автомобилей - это модели отечественного производства.

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