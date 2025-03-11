Автоэксперт рассказал, стоит ли ждать скидок на автомобили

Эксперты рассказали, стоит ли россиянам в ближайшее время ожидать скидки на автомобили, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, в некоторых городах РФ у дилеров скопились большие остатки китайских машин. Они приобретали их в надежде выгодно продать до введения утилизационного сбора, но не учли размер ключевой ставки. Теперь склады переполнены. Некоторые аналитики допускают, что дилерам придется снизить стоимость на автомобили.

Автоэксперт Вадим Красиков высказал мнение, что рассчитывать на большие скидки не стоит. По его мнению, продавцы снизили стоимость на автомобили примерно на 100-150 тыс. руб.

«Например, Haval Jolion прошлого года выпуска можно купить со скидками до 100 тыс. рублей, дорестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro — 50-70 тыс. (вариатор и «механика»), Omoda C5 — 100-150 тыс.», — высказал мнение в комментарии «РосБалту» автоэксперт Вадим Красиков.

По данным эксперта, дилеры предлагают покупателям различные подарки. Например, комплект резины или постановку на учет в ГАИ. Вадим Красиков считает, что рассчитывать на более масштабные предложения стоит только при условии, если решение о снижении цен примет непосредственно производитель.

Эксперт отметил, что россияне в последнее время стали реже менять автомобили. Причины понятны — дорогие автокредиты и высокая стоимость машин. Те, кто раньше менял автомобиль раз в пять лет, стараются продлить срок его эксплуатации.

«Те, кто ранее бы предпочел купить продукцию корейских, немецких, американских и японских производителей из бюджетного сегмента, все больше смотрят в сторону «китайцев». Естественно — ориентируясь при выборе на отзывы, опыт знакомых и сервисменов», — указывает эксперт.

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