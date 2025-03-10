Стало известно, какие авто в РФ можно купить по программе льготного кредитования

При существующих ценах на новые автомобили и высоких кредитных ставках покупка машины для многих семей в России оказалась не по карману. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал, с помощью каких программ льготного кредитования можно приобрести автомобиль с разумной переплатой.

Многие автопроизводители из Китая стали предлагать специальные льготные программы, по которым автомашину можно приобрести под самую минимальную ставку в 0,01% годовых. Это предполагает высокий первоначальный взнос. Так машины марки Geely можно приобрести именно с помощью такой программы, но первый взнос должен быть не менее 40% от его стоимости, и тогда кредит дается на год. При взносе в 50% кредит дается на два года.

На авто бренда Chery покупателям предлагается рассрочка под 0,01% на год при внесении первоначального взноса порядка 60%, либо на три года при взносе 80%. На модели OMODA действует схожая схема, их можно купить под аналогичный процент при условии выплаты сразу 60% стоимости.

У автомобилей Haval более жесткие условия приобретения, их предлагают в рассрочку на год под 0,01% при первоначальном взносе от 60% до 80% или по льготным условиям кредитования от 8% до 22% годовых. В условия рассрочки, помимо привычного КАСКО, входит оформление полиса GAP.

Самая щадящая рассрочка предоставляется «Авто Финанс Банком». Он запустил ее для покупателей автомобилей LADA. Программа предусматривает выплату всего 0,01% на протяжении двух лет при первом взносе в 50%.

Про другие льготные программы кредитования от автопроизводителей, дилеров и банков читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».