Автоэксперт Трой предупредил о подорожании авто с 1 апреля

Эксперт пояснил, что раньше многие россияне предпочитали растамаживать иномарки в ЕАЭС из-за низкой стоимости услуги. Теперь у собственников авто такой возможности не будет. С 1 апреля расчет платежей за ввоз авто из Евразийского экономического союза изменится. В условиях отсутствия какой-либо конкуренции произойдет рост цен.

Первым подорожают автомобили из Киргизии. Затем тенденция станет акутальной для машин, произведенных в других странах.

«Скорее всего, рост цен неизбежен, но, полагаю, сначала поднимутся цены на «киргизские» автомобили, а потом начнётся рост по всему рынку – конкуренции-то нет. Да, часть этих расходов уже заложена в цены на новые машины, но рост состоится минимум на 10%. Станут ли покупать меньше? Сомневаюсь. Либо снижение будет небольшим. Как ходили за машинами к китайским дилерам, так и будут ходить», – заявил в беседе с «Абзацем» автоэксперт, основатель Troytest Андрей Трой.

Таможенная пошлина для нового автомобиля стоимостью 5 млн рублей в Киргизии составляет 15%. От общей суммы отнимают еще 12% — столько составляет размер налога. В России зафиксирована единая ставка — 48%. Исходя из подсчетов, стоимость поднимется минимум на 2,3 млн рублей. К сумме необходимо добавить еще примерно 900 тысяч. Это утилизационный сбор.

Ранее эксперт Вадим Красиков предупредил о подорожании авто, ввозимых из стран ЕАЭС.