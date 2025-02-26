Автографы SHAMAN и Мизулиной выставили на продажу в Новосибирске

После концерта SHAMAN в Новосибирске, где певец находился с главой «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, россияне опубликовали на сайте объявлений предложения о продаже их автографов, сообщил atas.info.

По данным издания, лоты раскупились очень быстро. Стоимость автографов была разной. Максимальная достигала 10 тыс. руб. Издание обратило внимание, что аналогично поступают жители других регионов. Приобрести автографы еще можно у продавцов из разных городов.

Издание сообщило, что концерт проходил на площадке «Сибирь-Арены». Посетители оставили в соцсетях неоднозначные комментарии. Некоторые сибиряки поблагодарили певца за проникновенное исполнение песен. Однако нашлись и хейтеры, которые обвинили исполнителя патриотических композиций в желании заработать деньги.

Издание отметило, что Екатерина Мизулина в ходе тура певца-патриота посетила разные города. Поклонники не исключают, что дружба 33-летнего Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN, и 40-летней Екатерины Мизулиной переросла в более романтические отношения.

На чем основаны домыслы о романтических отношениях SHAMAN и Мизулиной — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».