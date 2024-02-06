Автоинструктор Косенко: пожилым водителям лучше запретить управлять машиной

Автоинструктор одной из ростовских автошкол Илья Косенко высказал мнение, что пожилым водителям не стоит управлять автомобилями, сообщает rostovgazeta.ru .

Согласно данным СМИ, в странах Евросоюза планируют пересмотреть правила дорожного движения. Водителям в возрасте после 50 лет могут запретить управлять авто. В России подобных ограничений нет, но эксперт Илья Косенко считает, что водители должны сами следить за своим состоянием здоровья. Он рекомендует отказываться от поездок, если есть какие-либо жалобы.

Автоинструктор считает, что на дороге важно иметь быструю реакцию. У многих пожилых людей с этим проблемы. Не менее важно хорошо видеть и слышать. У водителей преклонного возраста часто диагностируют проблемы со слухом и зрением. В таком случае сложно оценить габариты авто, правильно рассчитать безопасную скорость.

«Как бы аккуратно человек десятки лет не водил, возраст свое дело делает. Появляются проблемы со здоровьем, которые могут проявиться совсем внезапно, пока ты сидишь за рулем. И если что-то случается — автомобиль становится неуправляемым», — объясняет автоинструктор.

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