«Осудили не его, а его фамилию»: бывший адвокат Ефремова рассказал, выйдет ли он из тюрьмы по УДО

У актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, есть все шансы выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом рассказал его бывший адвокат Эльман Пашаев.

Ранее, согласно сообщениям СМИ, актер Иван Охлобыстин рассказал, что уже в марте Ефремов сможет подать ходатайство о досрочном освобождении. По его словам, артист под стражей поменял свой взгляд на многие вопросы, пришел к осознанию ряда важных вещей и в целом стал другим человеком.

«У него есть все основания выйти по УДО, потому что он внутренний режим не нарушает. Даже если потерпевшая сторона будет возражать, суд имеет право его выпустить, потому что у Ефремова перед потерпевшими нет задолженности как по моральному вреду, так и по материальному», — отметил Пашаев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, подчеркнул собеседник, как все будет обстоять на самом деле, пока сказать сложно.

«Вопрос состоит в том, удовлетворит ли это требование суд. Мы же знаем, что судили фамилию Ефремова, а не его, как гражданина. У него были все шансы, когда он подавал ходатайство на замену остатка срока на принудительные работы, но его попросили отозвать свои ходатайства. Все шансы у него были, но ему не разрешили. Он отзывал обратно свое ходатайство. Сейчас посмотрим. Дай Бог, чтобы вышел на свободу. Даже уголовно-исполнительный кодекс предусматривает возможность его освобождения», — подчеркнул юрист.

Ранее психолог рассказал, что будет с Ефремовым после освобождения.