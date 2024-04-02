Легковушка сбила двоих детей на пешеходном переходе под Иркутском

Один ребенок погиб, и еще один попал в больницу в результате ДТП, которое произошло в Иркутской области. Там мужчина за рулем легкового автомобиля допустил наезд на тех, кто переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил ТАСС .

Трагедия произошла в городе Тулун. Там сегодня, в полдень по местному времени, водитель двигался на своей машине по улице Центральной в микрорайоне Угольщиков. По какой-то причине он не стал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому шли люди. Он сбил двоих детей.

«Один из детей - семилетний мальчик - скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок (11 лет) госпитализирован с травмами в медицинское учреждение», - заявили по этому поводу в региональном управлении Следственного комитета.

Водитель был трезв. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливает следствие.

Ранее появились данные о ДТП в Ярославской области. Там столкнулись поезд и пассажирский автобус. Семь человек погибло. Судя по всему, инцидент произошел по вине диспетчера переезда, который из-за алкогольного опьянения не перекрыл проезд вовремя.