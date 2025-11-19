«Автомобиль станет роскошью»: россияне обсуждают изменение стоимости утильсбора с 1 декабря

По информации издания, новые правила вступят в силу с 1 декабря. Стоимость утильсбора будет зависеть от объема, года выпуска и мощности двигателя. По мнению экспертов, собственникам импортных авто в некоторых случаях придется оплачивать около 1 млн руб. Новые правила распространяются на электрокары и гибриды.

По данным издания, россияне обсуждают изменения. Некоторые пользователи высказали мнение, что после 1 декабря цены будут начинаться от 750 тыс. руб. и достигать 3,5 млн руб. Еще один участник форума отметил, что не намерен отказываться от импортного автомобиля. Он готов копить деньги и оплачивать утильсбор, но не станет отдавать предпочтение отечественным авто. Автор сообщения предположил, что этого могут добиваться инициаторы подобных предложений.

«Утильсбор на автомобили будет расти рекордными темпами… Автомобиль станет роскошью, доступной немногим», — написал один из участников форума.

Продавец машин Юрий рассказал, что россияне уже начинают отказываться от автомобиля, когда узнают стоимость сбора. Иногда заказ отменяют, когда машина проехала половину дороги к своему потенциальному собственнику.

Ранее эксперт Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», помогает ли ИИ избегать аварий.