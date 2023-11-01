Автомошенники из Омска не добились смягчения приговора из-за обмана с использованием ОСАГО

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию, которую подали осужденные мошенники. Они организовывали ДТП, чтобы обманным способом получать выплаты по ОСАГО, сообщает gorod55.ru .

В состав банды входило шесть мошенников. Они организовали схему получения выплат по страховке ОСАГО. Сначала устраивали ДТП на собственных автомобилях, а потом подавали заявку на получение средств. Так им удавалось обманывать систему на протяжении года с 2019 по 2020 год. За это время аферисты получили более четырех миллионов рублей.

В зависимости от степени участия каждый получил приговор. Минимальный срок наказания составил 2.5 года. Максимальный - пять лет. Автомошенники подали апелляцию с целью смягчения наказания. В Омском областном суде отказали в пересмотре вынесенного приговора.

Страховые компании подавали иски на мошенников с требованием вернуть деньги. Пока шло следствие аферисты частично вернули украденные средства. Суд постановил выплатить фирмам оставшиеся деньги.

Ранее Государственная Дума РФ приняла законопроект, который изменил правила оформления ОСАГО.