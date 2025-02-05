«Автопарк стареет»: в ГД назвали причины возможного возвращения Меладзе в Россию

Депутат Госдумы Александр Толмачев высказал мнение, что покинувший Россию певец Валерий Меладзе со временем может вернуться в страну для продолжения творческой деятельности, сообщило интернет-издание «Абзац».

Парламентарий предполагает, что в ближайшее время певец не вернется в Россию. Издание отметило, что у музыканта нашли автопарк из восьми машин Mercedes, общая стоимость которых составляет 70 млн руб. Появилось предположение, что певец может продать автомобили и отдать выручку для помощи военнослужащим РФ. Депутат Толмачев не разделяет подобную позицию.

«Сомневаюсь, что Валерий Меладзе после трех лет СВО примется внезапно помогать нашим воинам. В памяти еще живо его выступление, когда певец под давлением публики за границей произнес неонацистский лозунг», — заявил парламентарий.

Депутат ГД Толмачев высказал мнение, что певец займет выжидательную позицию. В какой-то момент он решит вернуться, чтобы продолжать на территории России концертную деятельность с целью получения прибыли. По мнению парламентария, карьера певца за границей складывается менее успешно.

«Скорее можно предположить, что он продолжит выжидать, а при стечении обстоятельств вновь активизирует свою концертную деятельность в России. Ведь автопарк стареет», — рассказал депутат.

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