Возвращение возможно: стало известно, когда София Ротару приедет в Россию

Певица София Ротару еще может вернуться в Россию из Италии, но не обязательно для постоянного проживания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

Карты Таро предсказали Ротару спокойную и стабильную жизнь за границей. Это время подведения итогов и наслаждения плодами своего труда, добавила Королева. Кроме того, Ротару может получить глобальное признание и завести связи в разных странах. Однако на данный момент она не дает концертов из-за проблем со здоровьем, пишет газета «Комсомольская правда».

Ротару ждут перемены и даже переезд, предсказала Королева. Певица еще может вернуться в Россию, но не факт, что останется здесь навсегда. Если возвращение произойдет, то в ближайшие 6-12 месяцев, добавила эзотерик.

«Это может быть символическое возвращение, например, для участия в мероприятии, концерте или общения с близкими. Карты также указывают, что решение о возвращении будет сложным и осознанным», — сообщила таролог.

В России Ротару встретят с теплотой и благодарностью, она даже сможет вновь выйти на сцену, указали карты Таро Королевой.

Ранее стало известно, вернется ли в Россию Валерий Меладзе.