«Как красная тряпка на быка»: названы фразы, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД

Эксперт предупредил, что в случае неуважительного отношения к сотруднику Госавтоинспекции или невыполнения его законных требований водителя привлекают по статье 19 о невыполнении законного требования. В таком случае он может быть арестован сроком до 15 суток. Водитель может также стать фигурантом уголовного дела.

«319-я статья Уголовного кодекса предусмотрена в случае оскорбления представителей власти, максимальное наказание — исправительные работы до одного года. Если гражданин размахивает руками, хватается за форму, тогда тут уже может быть и 318-я статья Уголовного кодекса, — вплоть до лишения свободы до пяти лет», — пояснил юрист.

Для избежания подобных проблем эксперт советует не употреблять в разговоре с сотрудником ГИБДД нецензурную лексику, грубить или любым другим способом проявлять агрессию. Важно говорить спокойно. В свою очередь сотрудник вправе провести личный досмотр. Сопротивляться не стоит. Автоюрист также настоятельно рекомендует не отказываться от медицинского освидетельствования. В противном случае придется выплатить штраф в размере 45 тыс. руб. Кроме того, водителю может грозить лишение водительских прав на срок до двух лет.

«Фразы „Вы не имеете права“ или „Я вам что-то устрою“, если попадутся на знающего сотрудника полиции, на него это сработает как красная тряпка на быка», — уверен эксперт.

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