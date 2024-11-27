Автор рецензии на сиквел «Гладиатора» назвал фильм пустым

Продолжение культового фильма «Гладиатор» не отличается особенной философией, сообщил properm.ru. К такому мнению пришел корреспондент редакции, который подготовил рецензию на сиквел.

Автор рецензии считает, что акцент в фильме сделан на спецэффектах. Герои героически сражаются. Создается максимальный эффект присутствия зрителей. Автор назвал фильм пустым. Однако уточнил, что в современной киноиндустрии редко встречаются удачные продолжения известных кинолент.

«Но учитывая, какими зачастую выходят сиквелы, приквелы и вбоквелы, даже у самого Ридли Скотта, это не так уж и плохо», — отметил автор рецензии.

Автор отметил, что первый фильм отличался особенной философией. Она заключалась в том, что все драки были оправданы. Герои боролись за справедливость, за свою честь и достоинство. По мнению автора, герои прославляли величие Империи. Это придавало фильму особенное значение.

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