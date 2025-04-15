Автор «Сигма-боя» назвал причины популярности Надежды Кадышевой у молодежи
Автор «Сигма-боя» пояснил популярность Кадышевой самобытностью ее ансамбля
Фото: [Rutube.ru/Сергей Марков]
Композитор хита «Сигма-бой» и продюсер Михаил Чертищев раскрыл секрет популярности Надежды Кадышевой у молодежи, сообщило интернет-издание «Абзац».
Продюсер высказал мнение, что история музыки циклична. Например, композиция или жанр, который пользовался успехом даже 20 лет назад, может снова стать популярным. Михаил Чертищев посоветовал молодым исполнителям использовать это правило в своих целях. Если они хотят добиться популярности, то могут попробовать исполнить какую-нибудь давно забытую песню.
«Можно поискать старые незаезженные композиции. Таких треков много», — высказал мнение Михаил Чертищев.
Автор «Сигма-боя» считает, что народные мотивы всегда находят отклик у аудитории. По его мнению, ансамбль Надежды Кадышевой отличается самобытностью. Именно поэтому молодому поколению песни кажутся свежими и интересными.
«Надежда Кадышева звучит на сегодняшний день очень современно, как бы парадоксально это ни звучало», — в беседе с «Абзацем» поделился мнением Чертищев.
По данным издания, в пятницу, 11 апреля, ансамбль «Золотое кольцо» собрал полный зал на своем столичном концерте. Гости мероприятия весело проводили время: танцевали, подпевали, снимали себя на видео и выкладывали в Сеть. Большая часть поклонников преимущественно молодые люди.
Эксперты считают, что коллектив обрел вторую волну популярности благодаря песне «Плывет веночек», которая вышла в 2005 году. Теперь она снова стала популярной и завирусилась в молодежной среде. Популярность позволила коллективу поднять стоимость выступлений.
Ранее продюсер Дворцов рассказал, что Кадышева зарабатывает за мероприятие около 5 млн руб.