Продюсер раскрыл, как песня «Плывет веночек» позволила Кадышевой увеличить свой доход

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» за выступление получают примерно 4-5 млн руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, новая песня Кадышевой «Плывет веночек» стала популярной. Хит завирусился. У певицы появилось много молодых поклонников. В пятницу, 11 апреля, ансамбль «Золотое кольцо» собрал полный зал. Мероприятие прошло в Москве. Видео распространились по Сети. Судя по кадрам, большая часть гостей концерта — молодые люди.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что любая песня, которая стала известной, приносит ее исполнителю новую волну популярности. В свою очередь артист поднимает стоимость выступления. Эксперт обратил внимание, что певица «подтянула молодежь».

«Надежда Никитична — пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит столь высокий отклик», — высказал мнение продюсер.

По данным издания, Надежда Кадышева и ее супруг просят предоставить им гримерку. В помещении они хотели бы видеть фруктовую тарелку, воду, чай, кофе, печенье и сушки. Для быстрой смены образов певице требуется гримерная палатка. Алкоголь никто из участников ансамбля не употребляет. Эксперты считают райдер скромным.

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