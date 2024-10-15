В распоряжении агентства находятся судебные документы, подтверждающие данную информацию.

«Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск», — сказано в документах.

ТАСС подтвердил информацию о том, что режиссера объявили в международный розыск. Назначенный судом срок наказания будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию.

Предполагается, что обвиняемый покинул пределы Российской Федерации. Это и стало причиной объявления его в розыск. В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. В ходе расследования было установлено, что Павел Мунтян опубликовал пост в телеграм-канале с недостоверной и провокационной информацией о действиях ВС РФ в украинском городе Буча.

В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. Мультипликатор репостил материалы, созданные иноагентами. Он критиковал СВО и публиковал материалы о спецоперации в негативной тональности. Выступал инициатором сбора средств для оказания помощи Украине. В своих материалах не указывал статус иноагента, за что неоднократно был оштрафован.

Напомним, Армия России находилась в пригородах украинской столицы. Правительство Украины сообщило о намерении мирного урегулирования конфликта. Российские военнослужащие покинули занимаемые позиции. Киев резко изменил решение и отказался от переговоров. Украина распространила видео и фото о том, что военнослужащие вели себя непристойно по отношению к мирному населению. Ни одного доказательства у Киева нет.

Ранее сообщалось, что иноагенту Илье Варламову* грозит уголовное преследование.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.