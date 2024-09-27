Иноагенту Илье Варламову грозит уголовное преследование

Блогеру Илье Варламову*, признанному иноагентом, грозит уголовное преследование за уклонение от выполнения требований статуса иноагента, сообщил Mash.

Согласно части 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, Варламову может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Инициатором уголовного дела выступила прокуратура Москвы, указывая на то, что блогер, получив два административных штрафа за нарушения, продолжал публиковать материалы без указания своего статуса иноагента.

Ранее сообщалось, что Галкин* запретил россиянам снимать и записывать на диктофон его концерты в США.

*признан в РФ иностранным агентом.