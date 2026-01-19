Автореволюция: китайские марки в Приморье уже бросили вызов Mazda CX-5
В Приморье китайские марки Changan, Haval и Li теснят японские автомобили
Фото: [Медиасток.рф]
На рынке подержанных и новых автомобилей Приморья происходит смена трендов, сообщил vostokmedia.com.
По информации издания, долгое время японские авто доминировали как оптимальное решение. Теперь же жители края все чаще отдают предпочтение свежим игрокам, среди которых набирают популярность бренды Li, Haval и EXEED.
По информации Дарьи Саморуковой, возглавляющей маркетинговое направление в «Япония-Трейд», сегодня в числе безусловных лидеров предпочтений значатся марки Changan, EXEED, Haval, Tank и Li. Несмотря на то что каждый из них предлагает уникальное позиционирование, вместе они формируют мощный альянс, который уже сегодня бросает вызов проверенным временем японским автомобилям.
«Li, так как в случае с этими авто можно за сравнительно небольшой (если мы говорим о премиум-сегменте) бюджет получить огромное количество опций, приятный салон и экономичный расход топлива», — считает агент.
Одним из наиболее устойчивых стереотипов является мнение о непригодности китайских автомобилей для сложных климатических условий Приморья. Однако, по утверждению специалистов, данное представление уже давно не соответствует действительности и является устаревшим.
«Если говорить в целом про заказ из Китая, то это Mazda CX-5. Если говорить про китайский бренд, то это Haval H6. Хороший добротный кроссовер по приятному прайсу», — отметила Дарья.
