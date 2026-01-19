Автореволюция: китайские марки в Приморье уже бросили вызов Mazda CX-5

По информации издания, долгое время японские авто доминировали как оптимальное решение. Теперь же жители края все чаще отдают предпочтение свежим игрокам, среди которых набирают популярность бренды Li, Haval и EXEED.

По информации Дарьи Саморуковой, возглавляющей маркетинговое направление в «Япония-Трейд», сегодня в числе безусловных лидеров предпочтений значатся марки Changan, EXEED, Haval, Tank и Li. Несмотря на то что каждый из них предлагает уникальное позиционирование, вместе они формируют мощный альянс, который уже сегодня бросает вызов проверенным временем японским автомобилям.

«Li, так как в случае с этими авто можно за сравнительно небольшой (если мы говорим о премиум-сегменте) бюджет получить огромное количество опций, приятный салон и экономичный расход топлива», — считает агент.

Одним из наиболее устойчивых стереотипов является мнение о непригодности китайских автомобилей для сложных климатических условий Приморья. Однако, по утверждению специалистов, данное представление уже давно не соответствует действительности и является устаревшим.

«Если говорить в целом про заказ из Китая, то это Mazda CX-5. Если говорить про китайский бренд, то это Haval H6. Хороший добротный кроссовер по приятному прайсу», — отметила Дарья.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Петров развеял миф о бесполезности мойки машины зимой.