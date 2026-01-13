Россиян предупредили об опасности зимней грязи для кузова автомобиля

Зимняя эксплуатация автомобиля — это не только скользкие дороги, но и невидимая химическая война против его кузова. Пока водитель борется с гололедом, на машину оседает агрессивная смесь из технической соли, реагентов и грязи. Распространенное мнение, что в холода машину мыть бессмысленно, эксперт из сервиса «UREMONT» Александр Петров называет опасным заблуждением, цена которого — состояние лакокрасочного покрытия. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, дело здесь не в стремлении к блеску, а в суровой химии процесса. Соль и химикаты, смешанные со снегом и грязью, образуют на поверхности кузова абразивную корку. При каждом движении эти микрочастицы втираются в лак, оставляя невидимые царапины. Результат такого воздействия проявится лишь весной, когда под слоем смытой грязи владелец обнаружит потускневшую, исцарапанную краску, требующую дорогостоящей полировки. Чтобы этого избежать, мойка в зимний период должна быть регулярной — как минимум раз в неделю, а в идеале — в относительно теплые дни, когда ночью не ожидается морозов, либо в крытом боксе.

Не менее важна и правильная механическая очистка от снега. Эксперт предупреждает: жесткие щетки с металлическими элементами — главный враг лака. Для уборки снега подходят только мягкие щетки с синтетическим ворсом и пластиковые скребки. Особую осторожность нужно проявлять у хрупких элементов: приводов зеркал и дворников, которые легко повредить неаккуратным движением.

Последствия пренебрежения этими правилами — не просто эстетический дефект. Как отмечает Петров, нередки случаи, когда попытка счистить лед металлическим скребком или долгое воздействие реагентов заканчиваются не полировкой, а полноценным и дорогим кузовным ремонтом.

Он подчеркнул, что зимний уход за автомобилем — это не каприз, а необходимое техническое обслуживание. Таким образом, регулярная мойка и аккуратная очистка снега мягким инструментом экономят куда больше денег и нервов, чем последующее восстановление испорченного кузова. Забота о машине зимой — это инвестиция в ее внешний вид и стоимость при будущей продаже.

