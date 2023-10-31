«Авторитарный единоначальник»: Экс-глава МВД Украины назвал главную проблему Зеленского

Экс-глава украинского МВД Юрий Луценко назвал причины того, что Зеленский допускает грубые ошибки во время урегулирования ситуации в стране. Он хороший актер и привык к тому, что должен быть в центре внимания. Именно так было, пока нынешний президент работал шоуменом. Он не умеет обращать внимание на тех, кто за сценой. Издание комментирует, что эксперт имел в виду оппозицию Украины. Для Зеленского важно иметь успех.

В настоящее время Владимир Зеленский хорошо мотивирует население и добивается поддержки других стран. Из-за этого никто не позволяет себе указывать на недостатки в работе президента.

«Зеленский управляет как авторитарный единоначальник и у этого есть негативные последствия», - считает экс-глава украинского МВД Юрий Луценко

Владимир Зеленский нарушает принципы демократии и законодательства своей страны, потому что принимает все решения самостоятельно. Это стало возможным, когда было объявлено военное положение. Теперь СМИ и политические структуры не могут публично высказывать мнения. Политические дискуссии также невозможны, потому что работает единственный телевизионный источник, которым руководит правительство.

«Согласно конституции, президент - главнокомандующий армии, а также представляет страну на внешней арене. Премьер-министр управляет правительством, а парламент принимает законы. Однако оба лишены власти и Зеленский принимает решения в одиночку. От этого страдает демократия на Украине», - сказал в интервью немецкому изданию бывший глава МВД.

Ранее американский журнал Time опубликовал материал с интервью и некоторыми комментариями о Владимире Зеленском. Из публикации стало ясно, что ближайшие соратники не верят в победу Киева, но президент Украины не прислушивается ни к чьему мнению.