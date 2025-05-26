Подмосковных волонтеров пригласили принять участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Подмосковные волонтеры могут подать заявку на участие в организации и проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение», который вернется в Россию после длительного перерыва. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подать заявку можно через платформу Добро.рф. Конкурс пройдет 20 сентября, на одной сцене Live Арены в Сколково соберутся исполнители более чем из 20 стран, в том числе БРИКС, СНГ, Латинской Америки.

«Для нас особенно важно и приятно, что мероприятие такого масштаба и значения, как „Интервидение“, пройдет в Подмосковье. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы каждый участник, гость, зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из ответственных задач сейчас — формирование волонтерского корпуса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев отметил, что волонтеры в рамках конкурса смогут внести свой вклад в развитие культурной жизни России и получат возможность для личностного роста. Ими могут стать все желающие старше 14 лет, у которых есть опыт волонтерской деятельности на крупных проектах.

После этапа отбора волонтеры пройдут специальное обучение и узнают о миссии и ценностях конкурса, а также об особенностях волонтерской деятельности.

Организаторами волонтерского сопровождения конкурса выступают фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф, Министерство информации и молодежной политики Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья».

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности о других мерах поддержки здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.